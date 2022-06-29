هل تواجد سواريس في مدرجات مباراة اليوم سيصب في مصلحة الأهلي؟

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707868/هل-تواجد-سواريس-في-مدرجات-مباراة-سموحة-سيصب-في-مصلحة-الأهلي

وصل اليوم الأربعاء الموافق 29 من يونيو الجاري، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي البرتغالي ريكاردو سواريس، مطار القاهرة، استعداداً لتولي قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وتم تسريب بعض الصور للمدير الفني أثناء تواجده في أحد فنادق القاهرة وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي أمام سموحة.

دوت الخليج:

ويستعد الفريق الأحمر، لخوض مباراة أمام فريق سموحة في الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق بينهما في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية.

ومن المتوقع، حضور المدرب الجديد، لملعب الإسكندرية لمشاهدة اللقاء، وذلك قبل الإعلان من جانب النادي الأهلي بساعات قليلة.

سيحاول لاعبي النادي الأهلي، خلال لقاء اليوم أمام الفريق السكندري، لفت انتباه البرتغالي ، من خلال الظهور بشكل جيد خلال أحداث مباراة اليوم.

أو على النقيض تماماً ، من الممكن أن يزيد تواجده في المدرجات، من الأعباء على لاعبي الفريق، فيحاول البعض منهم الظهور بشكل استعراضي وغير مفيد للفريق في المباراة التي تنطلق أحداثها في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويأمل الفريق الأحمر، في إظهار تفوقاً خلال مباراة اليوم واقتناص الثلاث نقاط لمزاحمة الزمالك على الصدارة التي يحتلها برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 44 نقطة، وبيراميدز وصيفاً برصيد 46 نقطة، ويتبقى لـ المارد الأحمر 3 مواجهات مؤجلة أمام كل من ( الجونة، المقاولون العرب، الإسماعيلي).

_ خاض الأهلي قبل لقاء سموحة اليوم 19مباراة.

_ فاز الشياطين الحمر في 13 مباراة، تعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي.

_ الفريق سجل 42 هدف، وهو أقوى خط هجوم في المسابقة، واستقبلت شباكه 16 هدف وهو أيضاً الأقوى دفاعياً من بين أندية الدوري الممتاز.

_ يعد محمد شريف هو هداف الفريق برصيد 7 أهداف،ويليه علي معلول برصيد 6 أهداف، ثم بيرسي تاو 5 أهداف.

_ الأهلي هو ثالث أكثر الأندية تحقيقاً للفوز في جدول المسابقة بواقع 13 فوزاً، ويسبقه كلاً من الزمالك 16 مباراة فوز، وبيراميدز في 14.

_ المارد الأحمر هو الأقل خسارة في جدول المسابقة بتلقيه خسارة وحيدة أمام فريق المصري البورسعدي بنتيجة هدف دون رد.

_ فاز الأهلي بنتيجة 4 أهداف في أكثر من 5 مباريات، وهزم الزمالك بنتيجة 5/ 3، وهي أكبر مباراة في الدوري شهدت حصيلة تهديفية ومعها مباراة سموحة والاتحاد السكندري، التي انتهت بنتيجة 4/4 في الدور الأول.

_ في حال فوز الأحمر بمؤجلاته أمام كل من ( الجونة، المقاولون العرب، الإسماعيلي)، سيوسع الأهلي الفارق بينه وبين الزمالك إلى 5 نقاط، حيث يصل الأهلي بعدها للنقطة 56، ويتصدر جدول ترتيب المسابقة لأول مة منذ تصدره في الدور الأول في أول 7 جولات.