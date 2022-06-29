انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. الشباب والرياضة تستقبل بعثة الكاراتيه بالمطار عقب عودتهم من الجزائر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707862/بالصور-الشباب-والرياضة-تستقبل-بعثة-الكاراتيه-بالمطار-عقب-عودتهم-من-الجزائر

وصلت منذ قليل بعثة لاعبو المنتخب المصري للكاراتية وباقي الاعضاء البعثة المصرية، قادمة من وهران، عقب نجاح مشاركتهم في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً بمدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما استطاعت بعثة الكاراتيه تحقيق 7 ميداليات متنوعة للاعبي ولاعبات بواقع 2 ميدالية ذهبية ل فريال اشرف و يوسف بدوي، و3 ميداليات فضية لأحلام يوسف و عبدالله ممدوح و ريم أحمد، و2 ميدالية برونزية ل احمد أيمن و عمرو علاء.

وحرص كل من محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية ، وأعضاء مجلس الإدارة و عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة، في أستقبال البعثة اليوم الاربعاء.

مباراة مصر وكوريا

أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.