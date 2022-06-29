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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707859/السجن-٥-سنوات-لمتهم-في-إعادة-محاكمته-بـ-أنصار-بيت-المقدس

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حماد، بمعاقبة المتهم أحمد مصباح قنديل، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس".

صدر الحكم برئاسة المستشارين محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ووائل عمران، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى، والذين حكم عليهم فى وقت سابق، العديد من التهم منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.

الحكم على مرتضى منصور في سب محامي الأهلي

تصدر محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، دعوى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد محمد عثمان محامي النادي الأهلي، للنطق بالحكم بجلسة 29 يونيو، لاتهامه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مرافعة مرتضى منصور

استمعت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، إلى مرافعة محمد عثمان المحامي، في دعوى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ضده، والذي يتهمه فيها بسبه وقذفه من خلال مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 90 ألف جنيه، عن وقائع سب وقذف في 4 قضايا.

غرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.

وغرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد غرمت مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٢ لسنه ٢٠٢١ جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.

وفي القضية الرابعة غرمت المحكمة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويض، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٨ لسنه ٢٠٢١جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.