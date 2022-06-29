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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707858/رمضان-2023-محمد-رمضان-يعود-للعمل-مع-محمد-سامي-بـ-مسلسل-العمدة

كشف الفنان محمد رمضان عن مفاجأة لجمهوره ومحبيه حيث يستعد لمسلسله الرمضاني الجديد الذي سيعيد له التعاون مع المخرج محمد سامي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل محمد رمضان الجديد مع محمد سامي

مسلسل محمد رمضان 2023

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره بنشره صورة جديدة جمعته بالمخرج محمد سامي والذي قدم معه مجموعة من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرًا.

وعلق على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “عملنا مع بعض مسلسل الأسطورة والبرنس”.

وأضاف: “ورمضان القادم بإذن الله ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تهنئه بالعمل الجديد.

محمد رمضان ومحمد سامي

ويشار أن آخر تعاون بين محمد رمضان ومحمد سامي كان من خلال مسلسل البرنس الذي شارك به ضمن موسم رمضان 2020 وحقق نجاحا كبيرًا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، كان مسلسل "المشوار" الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022، الذي عُرض عبر شاشة قناة Dmc الفضائية.

وعرض مسلسل المشوار الذي شاركته به الفنانة دينا الشربيني، عبر منصتي شاهد وواتش ات، وكان العمل من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وضم مسلسل "المشوار" في بطولته بجانب الفنان محمد رمضان، عدد من النجوم مثل دينا الشربيني، أحمد صفوت، ، أحمد مجدي، أحمد كمال، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمود الليثي، سما إبراهيم، علي صبحي، ندى موسى، محمد عبده، ومحمد جمعة وآخرين والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وكان محمد رمضان قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم تنطيط وحقق بها نسب مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بجانب منصات الأغاني والموسيقى المختلفة وتصدر بها التريند بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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