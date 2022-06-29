انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة شحاتة أبو زيدد: ثورة 30 يونيو وقفت أمام موجة التطرف الفرقة وأعادت الوطن للمسار الصحيح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707857/النائبة-شحاتة-أبو-زيدد-ثورة-30-يونيو-وقفت-أمام-موجة-التطرف-الفرقة-وأعادت-الوطن-للمسار-الصحيح

قال النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، تعيد إلى أذهانا كيف حمت تلك الثورة المجيدة، وطننا الغالي مصر من الوقوع في هُوّة الفوضى والتمزق والصراعات، كما نجحت في الوقوف أمام موجة التطرف والفرقة، التي نتجت عن تولي جماعة الإخوان للحكم مستغلة حالة، مشيرًا إلى أن تلك الثورة أثبتت، في وقت كانت تعاني فيه كل الدول العربية من الفرقة، أن الشعب هو صاحب الكلمة الفصل والقول الأخير.

دوت الخليج

النائبة شحاتة أبو زيدد: ثورة 30 يونيو وقفت أمام موجة التطرف الفرقة وأعادت الوطن للمسار الصحيح

وأضاف «أبو زيد» - في تصريحات له – أن الشعب المصري استطاع أن يغير وجهة البلاد من الفوضى والدمار، إلى الجمهورية جديدة، والتي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بدأها بوقوفه إلى جانب الشعب المصري وانحيازه لصوت الشارع، الذي عبر عن رفضه الكامل لانفراد الإخوان بالحكم، وتسخير تلك السلطة لخدمة مصالحهم الخاصة ومخططهم الذي محو منه مصلحة الوطن.

ذكرى ثورة 30 يونيو

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللُحمة والتحالف الذي شهدته ثورة 30 يونيو والجموع التي خرجت في ميادين مصر المختلفة، بشكل لم يشهده التاريخ، رفضت سطو جماعة الإخوان على الوطن، وإدارة البلاد من خلال مكتب الإرشاد، لافتًا إلى أنه البلاد كانت على حافة الهاوية لولا وعي الشعب والتكاتف مع رجال القوات المسلحة البواسل.

ولفت النائب إلى أن تزامن الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو مع الحوار الوطني، الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعيد إلى الأذهان تحالف الثورة المجيدة، معربًا عن تطلعاته ليعود هذا التحالف مرة أخرى من خلال حوار حقيقي يحقق هدف الإصلاح السيسي ويحدد أولويات العمل الوطني، والتي تنشدها كل القوى السياسية.