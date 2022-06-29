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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707854/الموت-يفجع-الإعلامي-مجدي-الجلاد-في-والد-زوجته

رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، الحاج فتحي غيث والد زوجة الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل الجنازة أو العزاء.

دوت الخليج يرصد وفاة والد زوجة الإعلامي مجدي الجلاد

وفاة والد زوجة مجدي الجلاد

أعلن أحمد الجلاد نجل مجدي الجلاد، وفاة جده لأمه، وكتب أحمد الجلاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله جدي الحبيب الحاج فتحي غيث، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

قال الكاتب الصحفى مجدي الجلاد، إن الأزهر والكنيسة دورهما أساسي في مسألة حقوق المرأة، مشيرا إلى أن الشريعة أعطت المرأة حقوقها، وعلينا نحن التنفيذ

وأكد الجلاد خلال لقائه في برنامج «ورا الشمس» المذاع على قناة «الشمس»، مع أميرة بدر، أن أوضاع المرأة والزواج والطلاق والحقوق مذكورة بالتفاصيل في القرآن، وفي المسيحية هناك قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين

وأضاف الجلاد: إن المشكلة ليست في النص وأنما في تطبيقه، «المشكلة مش في النص، حيث إن الدين بيفرض على المُطلق أن يكون هناك نفقة لطليقته وأولاده، لكن في كثير من الأحول لم ينفذ ذلك».

تعليق مجدي الجلاد على أزمة عمرو أديب وشيخ الأزهر

وردا على سؤال المذيعة: كيف قرأت هجوم الإعلامي عمرو أديب على شيخ الأزهر؟، قال الجلاد: «شيخ الأزهر عندي خط أحمر، سواء كان الشيخ أحمد الطيب أو أي شيخ أزهر»، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين النقد زي إن الأزهر لا يقوم بواجبه في قضية ما، وبين الهجوم.

سى متولى أكد الإعلامي والكاتب مجدي الجلاد، أن وفاة وائل الإبراشي، أصابته بصدمة وعرضته لهزة عنيفة، قائلًا: "أنا في حالة من الحزن الشديد على وائل والصدمة على الجميع في منتدى شباب العالم وهو بالنسبة لي أكثر من أخ ورفيق رحلة عمر ورحلة كفاح"، مفيدًا بأن أول تجربة تليفزيونية له كانت معه وسادت فيها روح الأخوة.

وودع الإعلامي مجدي الجلاد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة والناس، قائلًا: "اشتغلنا مع بعض بروح الإخوة والأحلام كانت واحدة وهو إنسان رقيق وخسارة كبيرة على المستوى الإنساني قبل المهني وهو له طعم ومزاق خاص وله خبطات كبيرة في الصحافة".

واستكمل: "وائل الإبراشي قصة كفاح وتميز ونجاح كبيرة، وكان رقيق القلب وإنسانًا وهو هزني جامد الآن وكلنا كان عندنا أمل أنه يتم شفاؤه ولكن قدر الله وأقول لزوجته وابنته وأسرته عمرنا ما هننسى وائل الإبراشي".