انت الان تتابع تفاصيل خبر النيابة في قضية طالبة المنصورة: المتهم هددها بالحرق والذبح والقتل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707853/النيابة-في-قضية-طالبة-المنصورة-المتهم-هددها-بالحرق-والذبح-والقتل

قال ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة بقضية قاتل نيرة أشرف: لقد بدأ المتهم في تهديد المجني عليها بالقتل، إن لم تستلم له وتقبل به شريكًا في الحياة، بدأ في إرسال محادثات لها من حسابات مزيفة يهددها تارة بالحرق، تارة الطعن، والذبح قتلًا على رؤوس الاشهاد، افصح لها بأنه عزم إنهاء حياتها بيديه، فبدأ بحصارها نفسيًا لتحقيق اغتيالها معنويًا وهنا تخشى الأم على ابنتها أن احذري يا ابنتي لعله ينفذ تهديده ووعديه فتجيبها ابنتها في ثبات ألا تخافي ولا تحزني لن يبلغ المتهم مسعاه لعله لا يقصد تنفيذ مرماه وما كان ربك نسيًا، طمأنت نيرة أمها وذويها بينما الخوف يملأ جنباتها، طمأنتهم في سلام وهدوء وسكينة وأخفت الرعب والفزع الذي ملء قلبها وعقلها ووجدانها، وهنا اترك المجني عليها بين أسوار الخوف والرعب تحيا وانتقل المتهم لنرى كيف وضع مخططًا للقتل ذبحًا.

وتابع ممثل النيابة أمام هئية المحكمة بقضية محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف: بدأ في هدوء يفكر منذ سنة مضت في كيفية الخلاص من المجني عليها حتى يهدأ باله ويستقر وحدانه، وهنا جلس والشيطان سويًا، يسأله المتهم عن كيفية قتل النفس الذكية فيجيبه قتلها بالطعن والذبح بالسكين، فيسأله المتهم ولماذا القتل بالسكين فيجيب شيطانه، لأنك ماهر تجيد استخدامه بحرفية والذبح بالنسبة إليك أمر يسير، أوعذ الشيطان لهذا المتهم أن ينظر لضحيته كما ينظر للحيوانات التي اعتاد ذبحها وتقطيعها لتقديم الطعام كما أسهل القتل باستخدامه قتل سريع يحقق على الفور النتيجة، خاصة إذا ما أصاب مواضعًا قاتلة من جسد المجنية عليها، هكذا وصف لنا المتهم سبب اختياره للسكني ليطفء نار قلبه التي اشتعلت، ويخمد شر نفسه، ظل المتهم وشيطانه يقلبان الأمر ردحًا من الزمن، أياما وشهورًا مضت، حتى اختمرت الفكرة ف يعقله وزين له الشيطان سوء فعله، أوعذ له بالفكر وتركه في غاياه بالظالمات يعمى.

وأوضح ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة بقضية محاكمة قاتل نيرة أشرف: ها هو المتهم يستكمل المخطط المرسوم، عزم على تنفيذه أيام الامتحانات على مرئى ومسمع من الأشهاد، والأصدقاء، والزملاء والزميلات، أمام بوابة الجامعة، فوجود نيرة وقتها أمر يقيني وقتلها في وضح النهار علنًا سيشفي غليلي، هذا ما حدث به المتهم نفسه سيدي الرئيس وفي مطلع شهر يونيو الجاري، قصد المتهم أحد محلات الأدوات المنزلية بمحيط محل إقامته بمدينة المحلة واشترى سكينا جديدًا ذات نصل حاد مسنون لم يشأ المتهم في استعماله حتى يحافظ عليه حدًا ليؤتي أثر فور اعماله في جسد المجني عليها، المتهم باستخدام السكين خبير والقتل بالنسبة إليه أمر يسير، اشترى المتهم أداة القتل بالذبح وانتظر يراجع خطته ليحكم وثاقة تنفيذها وبدأت امتحانات الجامعة، طلاب علم في الفرقة الثالثة يقصدون الكلية، يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسية يفصلهم عام دراسي واحد لتبدأ مسيرة حياتهم العملية.