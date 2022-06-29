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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707852/النائب-عبدالوهاب-خليل-30-يونيو-قضت-على-محاولات-طمس-الهوية-ومصر-شهدت-نهضة-اقتصادية-واسعة-منذ-تولى-الرئيس-السيسى

أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو هو فى الحقيقة احتفال بانتصار الإرادة المصرية، على كل من توهموا أن بمقدورهم العبث بمصر ومصير شعبها، موضحًا أن المصريين انتصرو لإرادتهم فى الحياة بالشكل الذى يقررونه وليس بالشكل الذى تقرره لهم جماعة أو فصيل معين أو حتى قوى إقليمية ودولية.

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محاولات لطمس الهوية الوطنية

وأضاف خليل، في بيان له، أن ثورة 30 يونيو قضت على كل المحاولات لطمس الهوية الوطنية، مؤكدًا أنها تأكيدا أنه لا أحد يملك أن يقرر لمصر إلا شعبها، وأن مصر التى اجتازت كل التحديات على مدى التاريخ وكانت عصية على كل من حاول النيل منها ما زالت قادرة على مواجهة هؤلاء وإفشال مخططاتهم، وتنفيذ إرادة الشعب وحقه فى عودة مصر للجميع وألا تقتصر على فئة معينة.

إحياء ذكرى انتفاض الشعب

وتقدم خليل، بالتهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصرى ومؤسسات الدولة المختلفة بمناسبة إحياء ذكرى انتفاض الشعب فى 30 يونيو لتصحيح، موضحًا أن مصر العزيزة فى الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، دولة تبنى وتعمر فى مختلف المجالات، تعنى بمواطنيها صحة، وتعليما، ومبادرات اجتماعية.

واختتم نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،" بالتأكيد على أن هناك تحول كبير حدث فى نظرة العالم لمصر بعد 30 يونيو عما قبلها، كما خلقت مصر لنفسها مكانة كبيرة بالانجازات المتتالية التى حققتها فى مختلف المجالات، بل والعالم أجمع الذى بدأ يتجه باستثماراته تجاه مصر.