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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707851/منذ-الحرب-الروسية-الخزانة-الأمريكية-تجميد-أصول-روسية-بقيمة-330-مليار-دولار

دوت الخليج

ووفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية فإن الدول الغربية قامت بتجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء و النخب الروسية الخاضعة للعقوبات

منذ الغزو الروسي .. تجميد 300 مليار دولار

وذكر البيان الصادر عن “وحدة العمل” التابع للحلفاء الغربين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية انه تم تجميد ما يقارب 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي

وتواصل روسيا حملتها العسكرية فى أوكرانيا تزامنا مع قمة حلف الناتو الذي يعقد فى مدريد وامام تحدي غربي وحلف الناتو لروسيا، وذلك بعد أن اعطت تركيا الضوء الاخضر لحلف الناتو بالموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وهو ما تعارضه روسيا واصفا توسع حلف الناتو يزعزع الاستقرار. وتهدف العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تحقيق عدد من الأهداف منها القضاء على الحلم الأوكراني بالأنضمام إلى حلف الناتو وقد تحقق ذلك فضلا عن وقف توسع حلف الناتو على حدودها وتحرير اقليم دونباس من القوميين المتطرفين، ومنذ أن شنت روسيا عملياتها العسكرية فى الأراضي الأوكرانية حققت عدد من الأهداف فى ميدان المعركة منها السيطرة على عدة مدن تمثل هدف استراتيجي لروسيا مثل مدينة ماريوبل والسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك وانسحاب القوات الأوكرانية من هذه المدينة فضلا فرض قبضتها على الموانئ الأوكرانية والذي تسببت فى احداث أزمة عالمية وبالتوازي مع الحرب العسكرية اتحد التكتل الأوروبي لشن حرب اقتصادية لتطويق الاقتصاد الروسي في مختلف القطاعات وقد أنعكست هذه الحرب الاقتصادية على روسيا وتخلفها عن سدودها الخارجية بسبب حرب العقوبات الدائرة بين المعسكر الروسي والغربي وتهدف هذه العقوبات الغربية ضد روسيا الضغط عليها لإجبارها لسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.