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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707850/الغندور-يكشف-أسماء-الراحلين-عن-الزمالك-خلال-الميركاتو-المقبل-من-بينهم-طارق-حامد-وأبو-جبل

تحدث خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، والإعلامي الحالي بقناة النادي، عن الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكداً على رحيل بن شرقي عن الفريق بعد نهاية تعاقده .

وقال الغندور، في برنامجه الإذاعي عبر “ أون تايم سبورتس”: “ طارق حامد وفقاً لـ كلام أمير مرتضى منصور، مش مصاب، وطلب في الأول يسافر المنصورة لعمل جلسات علاج طبيعي، ولكن فيريرا استاء ورفض طلبه، وبعدها طلب يسافر إسبانيا لمدة يومين لـ 4 أيام، ولكن المدة طالت لـ 50 يوم، فالنادي استاء وسيقوم بتوقيع غرامة مالية كبيرة على طارق”.

وأكد الغندور، على انتهاء علاقة الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد رسمياً بنادي الزمالك.

وعن الراحلين عن القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري، قال الغندور: “ أول الراحلين طبعاً أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ورزاق سيسيه، أما بالنسبة لـ حمزة المثلوثي، ففي حالة وصول عرض للنادي، سيتم الموافقة عليه وسيرحل عن الفريق”، بالإضافة لـ طارق حامد، ومحمد أبو جبل، الذي كان قد وقع في فبراير الماضي، على عقود انتقاله لفريق النصر السعودي، وبعدها دخل الزمالك في مفاوضات معه، ولكنه لم يحضر الجلسة التي عقدها مرتضى منصور، لتجديد تعاقد عدد من اللاعبين، لكنه لم يحضر وقتها، وهناك نية من فريق النصر، للتراجع عن إتمام الصفقة مع حارس الزمالك”.

وأتم: “ النادي بيبحث عن أسماء جيدة خصوصاً من المحترفين، وهيتعاقد مع حارس مرمى بديل لـ عواد في الزمالك، واسم محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، هو الأقرب للتواجد خلال المرحلة المقبلة”.