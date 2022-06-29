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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707847/محافظ-بورسعيد-يستقبل-وفد-صحة-النوابويؤكد-منظومة-التأمين-الصحي-الشامل-قضت-على-مشكلات-استمرت-لأعوام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة مستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

دوت الخليج

محافظ بورسعيد يستقبل وفد صحة النواب..ويؤكد: منظومة التأمين الصحي الشامل قضت على مشكلات استمرت لأعوام

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة لجنة الشئون الصحية لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد شهدت تغيرا جذريا في منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل، معربا عن فخره بكون بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذه المنظومة العملاقة، التي قضت على مشكلات استمرت لأعوام في المنظومة الصحية، وحقق تطورا صحيا يليق بالمواطن.

وانطلق وفد برلماني من لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسه النائبة سهير عبد الحميد الي محافظة بورسعيد لمنابعه تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الاسرة.

وقام الوفد بزيارة مستشفي ٣٠ يونيو بحر البقر سابقا جنوب بورسعيد للوقوف علي مدي جدوي الخدمه المقدمه للمواطنين ومتابعه وتقييم الخدمه المقدمه للمواطنين.

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الالفي والنائبة امنيه رحب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم .

تجدر الإشارة إلى أن وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسه النائبة سهير عبد الحميد، انطلق الي محافظة بورسعيد لمتابعة تقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة.

وتفقد الوفد مستشفي ٣٠ يونيو “بحر البقر سابقا” جنوب بورسعيد، للوقوف علي مدي جدوي الخدمة المقدمه للمواطنين، ومتابعة وتقييم الخدمة المقدمة للمواطنين .