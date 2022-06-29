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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707846/النائب-عيد-حماد-ثورة-30-يوينو-كانت-بمثابة-تصحيح-مسار-لمسيرة-الوطن

أكد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يوينو كانت بمثابة تصحيح للمسار حيث تحولت من ثورة إنقاذ لإعجاز بخروج الملايين من المصريين للشوارع معلنين رفضهم لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا أن الدولة المصرية كانت تتعرض لهجمات شرسة من الجماعة الإرهابية تستهدف في المقام الأول الهوية الوطنية.

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ثورة 30 يوينو رسمت طريقا نسير عليه

وأضاف حماد، في بيان له: ثورة 30 يوينو رسمت طريقا نسير عليه، من خلال أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه وتنميته وتطويره، من أجل تحسين حياة المواطنين، حتي تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة، لافتا أن ثورة 30 يوينو حولت الأزمات إلي انفراجات هدفها تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

الرئيس السيسي كان له دورا بارزا ومهما

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن رجال الأمن كان لهم جهود حثيثة في الفترة التي أعقبت ثورة 30 يوينو، وذلك من أجل الحفاظ علي استقرار وأمن مصر من المخططات الإرهابية، حيث نجحوا في استعادة الأمن لمصر في فترة وجيزة، مضيفا: وذلك يعد دليلا قاطعا على قوة وصلابة الموقف الأمن.

وتابع حماد: الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دورا بارزا ومهما فلم يخلف عهده قطعه على نفسه والتزم بالصدق في حل جميع المشكلات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين، مؤكدا أنه في الذكرى التاسعة من ثورة 30 يونيو نشاهد الانجازات في كافة القطاعات ولا يمكن أن نغفل ما قام به الرئيس السيسي في إنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.