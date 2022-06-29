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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707844/فؤاد-بدراوي-30-يونيو-ثورة-وطن-وحلم-شعب-مازال-يتحقق

قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن مصر تحتفل غدا الخميس بمرور 9 سنوات على ثورة 30 يونيو، مشيرا إلي أنها شكلت طوق النجاة لإنقاذ مصر من براثن جماعة الإخوان التي تآمرت على أعمدة الدولة وتهاونت وتساهلت فيما خص أمن مصر القومي.

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تبنى وطنًا وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم

وأكد بدراوي، أن ثورة ٣٠ يونيو جاءت لتبنى وطنًا وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسارقي الأحلام ليستردوا مصر الحرة.

و أثنى بدراوي، على الدور القوي الذي لعبته الأحزاب والقوى الوطنية والسياسية وجبهة الإنقاذ الوطني قبل ثورة 30 يونيو وشدد على الموقف الوطني الذي قام به حزب الوفد وفتح مقراته في جميع المحافظات لجمع استمارات تمرد ورفض حكم الإخوان وإعلانه المشاركة في ثورة 30 يونيو من خلال بيان رسمي وكذا إعلانه في بيان صحفي رسمي أن فقدان الجماعة لشرعيتها وحتمية رحيلها عن سدة الحكم في مصر .

حققت العديد من التطورات المهمة

وأكد بدراوي، أن ثورة 30 يونيو حققت العديد من التطورات المهمة و التغييرات الكبيرة على مستوى مستقبل الدولة المصرية ومحيطها الاقليمى والدولي خاصة فيما يتعلق باستعادة مصر لعلاقاتها الدولية مع الدول الكبرى وصناع القرار بالمجتمع الدولي .

وتابع بدراوي:" كما استطاعت الثورة تذليل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لاسيما الحفاظ على كيان الدولة والتصدي للعمليات الإرهابية التي انتشرت إبان الثورة والتي استهدفت قلوب المصريين ورباطة جأش الثورة والقائمين عليها الا أن المصريين وفى القلب منهم الوفديين أثبتوا للعالم أنهم أصحاب تاريخ وحضارة".