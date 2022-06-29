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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707843/محمود-الليثي-يطالب-هاني-شاكر-بالعدول-عن-استقالته-متسبناش

ناشد المطرب الشعبي محمود الليثي، الفنان هاني شاكر، بالرجوع عن قرار استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية.

دوت الخليج يرصد مناشدة محمود الليثي لهاني شاكر بالعدول عن استقالته

رسالة محمود الليثي لهاني شاكر

وقال محمود الليثي في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أنا ضد استقالة الأستاذ هاني شاكر، إحنا عارفين إنك تعبت واتخنقت بس المصريين بتوع الحمِل والمواقف ورجالة، زي المصايب الكبيرة بيبقى فيه من مصر رجالة تاخد بإيدينا، حضرتك قيمة وقامة حقك عليا أنا.

وتابع: أنا واحد من الناس اللي بتحبك، من قبل ما تبقى قيمة وقامة في النقابة، وحياتي عندك بقولك متسبناش، حقك عليا أنا، الناس اللي بتحبك أكتر من الناس اللي ضدك، وحياة ولادك، إحنا بتوع الصعوبات ربنا خلق المصريين عشان يكونوا قدها.

وأضاف محمود الليثي: طب إحنا هنروح فين طيب متسبناش، والنبي لتتراجع عن القرار ده عشان الناس الموسيقيين اللي بتحبك، ومحدش قالي أعملك فيديو ولا لايف، أنا عارف أنك من جواك رحيم، ومصر بلد الرجالة.

استقالة هاني شاكر

أعلن الفنان المصري هاني شاكر، مساء الاثنين، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وأكد أن "قراره نهائي ولا تراجع فيه".

وقال شاكر إن قرار الاستقالة من نقابة المهن الموسيقية لا رجعة فيها بعد أن اتخذ القرار بعد ساعات من الأزمة، التي حدثت في المؤتمر الصحفي الخاص بحسن شاكوش والتصالح مع شعبة الإيقاعيين.

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هانى شاكر بإعادة النظر فى قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابى واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التى شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية وجاء في البيان الآتي: تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث بالأمس من أحداث مؤسفة لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، والتي ضمت روادًا من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهم من المبدعين فى المهن الموسيقية التي أثرت فى وجدان الشعوب العربية بل وامتد أثرها إلى العالم.

وأضاف: إزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقبًا للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره فى اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد الآتى: أولًا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب فى هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب، ثانيًا: يرفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الممثل لجموع فنانى مصر استقالة الفنان الكبير هانى شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ مكانة مرموقة بين المبدعين فى مجال الغناء، ونقيب شهدت النقابة فى عهده تطورًا ملحوظًا ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية بل والمجتمع بأسره.