انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد حذف مهرجان صاحبي الكويس.. الملحن مدين يكشف سرقته من أغنية لـ رامي جمال حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707840/بعد-حذف-مهرجان-صاحبي-الكويس-الملحن-مدين-يكشف-سرقته-من-أغنية-لـ-رامي-جمال

فاجيء الملحن مدين بإزالة فيديو كليب مهرجان آخر من موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب بعد “بنت الجيران” بسبب أزمته الأخيرة مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حذف مهرجان صاحبي الكويس

حذف مهرجان صاحبي الكويس لـ حمو بيكا

مازالت أزمة حسن شاكوش والملحن مدين تثير الجدل بسبب تصريحات حسن شاكوش إن لحن أغنية “حاجة مستخبية” للمطرب محمد حماقي والتي كانت من أعمال مدين، مسروق من أغنية تركية، واستخدمه في “بنت الجيران”.

وتسبب ذلك الأمر في حالة من الغضب، وأعادت الأزمة من جديد، ومن جانبه الملحن مدين أعلن مؤخرًا إزالة فيديو كليب مهرجان “صاحبي الكويس” الذي يقدمه مطرب المهرجانات حمو بيكا مع نور التوت وعلي قدورة.

وأوضح أن مهرجان صاحبي الكويس مسروق من أغنية رامي جمال التي تحمل اسم “فوق”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد عبد السلام.

مدين ومطربي المهرجانات

وشارك مدين متابعيه وجمهوره بنشره صورة الأغنية بعد إزالتها من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق الملحن على الصورة قائلًا: “الخطوه التانيه مهرجان صاحبي الكويس كان برضه مسروق من اغنيه فوق للفنان رامي جمال من كلمات ايمن بهجت قمر وتوزيع احمد عبدالسلام".

وفي سياق متصل، كان مؤدي المهرجانات حسن شاكوش أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد لقائه التلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية.

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واتهم حسن شاكوش خلال الحلقة صناع أغنية حاجة مستخبية للمطرب محمد حماقي بسرقتها من أغنية تركية وبعد غضب صناع الأغنية والهجوم عليه خرج في فيديو عبر صفحته يعلق على الأمر ويعتذر.

وقال حسن شاكوش في فيديو عبر صفحته إن كل ما حدث هو خطأ في المعلومات لدى مقدم البرنامج الحواري الذي حل ضيفا عليه، مقدما اعتذارا للملحن محمد مدين والمطرب محمد حماقي عن ما فهم بالخطأ منه، معلقًا: “كل الوسط الفني اخواتي، وأستاذ محمد حماقي، ومدين أخويا، موضحا أنه ليس من هواة المشاكل ولم يدخل فى أي مشكلة فنية مع زميل”.