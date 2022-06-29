انت الان تتابع تفاصيل خبر بصورة سلبية ..روسيا تعلق على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707839/بصورة-سلبية-روسيا-تعلق-على-انضمام-السويد-وفنلندا-لحلف-الناتو

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ربابكوف، قوله إن :" روسيا تنظر إلى الموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بصورة سلبية ".

دوت الخليج

روسيا: توسع الناتو يزعزع الاستقرار

وأضافت الوكالة نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسية إن :" توسع حلف الناتو يزعزع الأستقرار" مشيرة إلى انه :" لا يضيف شيئا إلى أمن أعضاء الحلف"

ويذكر انه بعد أن شنت روسيا العملية العسكرية فى أوكرانيا دفعت كل من فنلندا والسويد بتقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو على خلفية العملية الروسية وهذا المطلب لقى بمعارضة شديدة من قبل روسيا واثار حفيظة تركيا التي ابدت اعتراض على انضمام فنلندا والسويد تحت مظلة الحلف، متهما إيهما بدعم وإيواء عناصر تتبع حزب العمال الكردستاني وهو ما تصنفهم تركيا على انهم جماعة إرهابية، الا انه شهدت انفراجة خلال قمة حلف الناتو التي انعقدت فى العاصمة الاسبانية فى مدريد فى ازمة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو حيث تراجعت تركيا عن موقفها وتم توقيع مذاكرة تفاهم بين فنلندا والسويد وتركيا للموافقة على انضمام للناتو وفي مقابل الموافقة التركية طالبت تركيا فى وقت سابق من اليوم من كل من فنلندا والسويد بتسليم 33 شخصا إلى تركيا للاشتباه تورطهم فى قضايا الإرهاب.