تعرف على آخر ميعاد لقص الشعر للمضحي 2022

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - آخر ميعاد لقص الشعر للمضحي 2022.. تصدر محركات البحث المختلفة ومؤشرات جوجل، حيث يسعى الكثير بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، لمعرفة آخر موعد لقص شعر المضحي، لمن أراد الأضحية.

قص شعر المضحي وتقليم الأظافر بالتفصيل

ينشر موقع دوت الخليج، لقرائه، آخر ميعاد لقصر الشعر للمضحي 2022، وهل يجوز تقليم الأظافر أو قصها لمن يرغب في الأضحية.

قص الشعر للمضحي 2022

تزايد معدلات البحث في الساعات الماضية، عن آخر ميعاد لقص الشعر للمضحي أو تقليم الأظافر، للراغبين في الأضحية، لمعرفة حكم قص الشعر وتقليم الأظافر قبل الأضحية، حيث يبحث الكثير عن الأحاديث النبوية ورأي الشرع والفتوى في حكم قص الشعر للمضحي.

آخر ميعاد لقص الشعر للمضحي 2022

أوضحت دار الإفتاء، بأنه يسن للمضحي إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية.

حديث الرسول عن قص الشعر للمضحي

وذكرت الإفتاء، في فتوى لها على موقعها الرسمي، أن دليل هذا ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة، رضي الله عنها، أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، قال «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي رواية أخرى في "مسلم" أيضًا: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِه".

إزالة الشعر وتقليم الأظافر للمضحي 2022

وأوضحت الإفتاء إلى أنه يكره للمضحي إزالة شعره أو تقليم أظفاره ولا يحرم، لما أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ".