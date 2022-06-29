انت الان تتابع تفاصيل خبر مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /707863/مفتي-الجمهورية-يستقبل-وفدا-رفيع-المستوى-من-الطائفة-الإنجيلية-للتهنئة-بعيد-الأضحى

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا رفيع المستوى من الطائفة الإنجيلية المصرية برئاسة القَس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

دوت الخليج

وقال المفتي خلال اللقاء: "إن مثل هذه الزيارات واللقاءات تعبر بصدق عن النموذج الأمثل للإنسان المصري الذي تسري في وجدانه معاني الأخوة والوئام، رغم التحديات التي لم تُفلح في زعزعة الاستقرار المجتمعي واللحمة الوطنية المترابطة التي تكشف عن الواقع المصري".

وأعرب المفتي عن اعتزازه الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى قوة العلاقة وأصالتها، مؤكدًا: "تربطنا علاقة أصيلة مع الطائفة الإنجيلية، ونعتز بزيارة الدكتور القس أندريه زكي، وتهنئة المصريين في الأعياد فرحة حقيقية، وتعبر عن اندماج المجتمع وصلابته".

من جانبه هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فضيلة الدكتور المفتي بعيد الأضحى المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، مثنيًا على جهود فضيلة المفتي ودار الإفتاء في حفظ الاستقرار المجتمعي.

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "إن دار الإفتاء تلتحم مع قضايا الوطن نظرًا لتأثيرها الحقيقي في الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال دورها الوطني التوعوي للمصريين"، مضيفًا: "نعتز بعلاقة المحبة المصرية الوطنية مع مفتي الديار المصرية".