القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - 707849

/707849/جسدت-المفهوم-الشامل-لحقوق-الإنسان-مساء-DMC- يستعرض-انجازات-الدولة-في-الذكرى-التاسعة-لثورة-٣٠يونيو

01:57 م - الأربعاء 29 يونيو 2022

يقدم برنامج مساء DMC االذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة DMC، على مدار حلقتي اليوم وغدا، تغطية خاصة عن الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وما تحقق من إنجازات جسدت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

دوت الخليج

ويستعرض البرنامج ما حققته الدولة من مشاريع في مختلف القطاعات من منظور تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ومنها مشاريع الإسكان والحق في توفير سكن كريم وآدمي للمواطن، وتطوير العشوائيات، وعمل بنية تحتية قوية من خلال شبكة الطرق التي استحدثتها الدولة، فضلا عن تحقيق الأمن وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، والحق في التعليم وتطويره، وتوفير فرص عمل مناسبة للقضاء على البطالة، إلى جانب توفير الخبز والسلع الأساسية وتوفير الكهرباء ومصادر الوقود من بنزين وغاز وغيرها من احتياجات المواطن البسيط، وذلك تطبيقا لبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأحد محاور حقوق الإنسان.