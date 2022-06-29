انت الان تتابع خبر طريقة عمل الفلافل بالحمص والفول.. وصفة فطار لذيذة ومليانة بالبروتين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميع ربات المنازل يبحثون عن الوصفات السهلة والسريعة لتقديمها على الإفطار، ولذلك يبحثون عن طريقة عمل الفلافل بالحمص والفول لأنها من الأكلات المميزة ذات الطعم اللذيذ والشهي، وتقدم ساخنة على سفرة الإفطار.

مقادير الفلافل بالحمص والفول

واحد كيلو حمص منقوع ليلة كاملة ومصفى.

نصف كيلو فول مجروش ومنقوع ليلة كاملة ومصفى.

كوب كزبرة خضراء.

واحد بصلة مقطعة لأرباع.

واحد ملعقة ثوم صغيرة مفرومة ناعمة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

اثنان ملعقة كبيرة ماء.

اثنان ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقى صغيرة بيكنج بودر.

زيت للقلي.

طريقة عمل الفلافل بالحمص والفول للإفطار