انت الان تتابع خبر طريقة عمل الفلافل بالحمص والفول.. وصفة فطار لذيذة ومليانة بالبروتين والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جميع ربات المنازل يبحثون عن الوصفات السهلة والسريعة لتقديمها على الإفطار، ولذلك يبحثون عن طريقة عمل الفلافل بالحمص والفول لأنها من الأكلات المميزة ذات الطعم اللذيذ والشهي، وتقدم ساخنة على سفرة الإفطار.
مقادير الفلافل بالحمص والفول
- واحد كيلو حمص منقوع ليلة كاملة ومصفى.
- نصف كيلو فول مجروش ومنقوع ليلة كاملة ومصفى.
- كوب كزبرة خضراء.
- واحد بصلة مقطعة لأرباع.
- واحد ملعقة ثوم صغيرة مفرومة ناعمة.
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- اثنان ملعقة كبيرة ماء.
- اثنان ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقى صغيرة بيكنج بودر.
- زيت للقلي.
طريقة عمل الفلافل بالحمص والفول للإفطار
- قومي بخلط الحمص مع الفول في وعاء حتى تتداخل جميع المكونات معاً.
- وضعي مزيج الحمص والكزبرة والثوم والبصل داخل الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي الماء لهم واطحنى كل المكونات حتى يتداخلوا معاً.
- وضيفي لهم الثوم البودرة والملح والفلفل الأسود والكزبرة المجففة، والكمون والبيكنج بودر والبيكنج صودا، واطحتي الخليط مرة أخرى لتحصلي على قوام مثل العجينة.
- وقومي بتغطية الوعاء بورق النايلون، ثم ادخليه في الثلاجة لمدة 35 دقيقة إلى أن يبرد.
- وضعي قدر على حرارة متوسطة وفيه الزيت وسخنية جيداً، وقومي بتشكيل الفلافل على هيئة كرات باستعمال قالب الفلافل أو باليد.
- وأخيراً اقلي كرات الفلافل في الزيت إلى أن تصبح لونها بني وقدميها ساخنة مع الخبز على الإفطار.