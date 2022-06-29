انت الان تتابع خبر عاجل.. آخر موعد لأصحاب البطاقات للإبلاغ عن حذف المتوفين.. التموين بتديكم فرصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بإصدار قرار وزاري يحمل رقم “93” بتاريخ اليوم الأربعاء 20 يونيو 2022، وهو الخاص بإعطاء مهلة لأصحاب البطاقات التموينية من أنفسهم للإبلاغ عن المتوفين والمسافرين للخارج والأفراد الزائدة لحذفهم من البطاقة.

آخر موعد لأصحاب البطاقات للإبلاغ عن حذف المتوفين تكشفها التموين

وأكدت التموين أن المهلة التي أعطتها لجميع أصحاب البطاقات التموينية هي شهرين لحذف المتوفين والغير مستفيدين، وذلك لتجنب الغرامة، حيث أنه يتم الإعفاء من فروق الأسعار، وهذا يكون بدءاً من شهر يوليو إلى نهاية أغسطس، وتقديم المستندات الرسمية إلى مكاتب التموين.

إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار

وسوف يتم إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لكل من يتقدم من تلقاء أنفسهم بخصم الأفراد الزائدة على بطاقتهم التموينية، وهذا يستمر لمدة شهرين كاملين، وهي تعد من أبرز الأشياء التي تقدم لجميع المستفيدين منه.