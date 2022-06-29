تنظيم ملتقى لسفراء الدول الآسيوية بمقر الهيئة العربية للتصنيع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:22 مساءً - نظم السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، زيارة للسفراء الآسيويين المعتمدين بالقاهرة إلى مقر الهيئة العربية للتصنيع، حيث التقوا بالفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة، وعدد من رؤساء المصانع التابعة للهيئة وقيادات قطاعاتها المختلفة. وقد تم الإعداد لتنظيم الملتقى بالتعاون مع قطاع العلاقات الخارجية بالهيئة، وذلك بهدف تعريف سفراء الدول الآسيوية وأستراليا ونيوزلندا بالمجالات التي تضطلع الهيئة بتطوير الصناعة فيها، وإطلاعهم على المنتجات التي يتم تسويقها في مصر والدول العربية وإفريقيا.

تم خلال اللقاء تناول خلفية الهيئة في مجال التصنيع؛ والتي شملت صناعات ذات أهمية متزايدة في مشروعات البنية الأساسية والإلكترونيات والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات، والتأكيد على أهمية الهيئة باعتبارها قلعة من قلاع الصناعة في المنطقة العربية منذ إنشائها عام 1975، والتنويه إلى التطور الذى شهدته الهيئة خلال الأعوام الماضية من خلال توسيع أنشطتها بما يؤكد مكانتها كمؤسسة رائدة في التصنيع، وركيزة من ركائز التنمية.

استعرض الفريق التراس نشاطات الهيئة في مجالات عملها، وأكد على رغبة الهيئة في الدخول في شراكات مع دول القارة التي حققت إنجازات كبيرة في المجالين الصناعي والتكنولوجي، كما سرد المجالات التي ارتبطت فيها الهيئة مع عدد من الدول الآسيوية، وحدد القطاعات التي تضعها الهيئة في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى السعي في المرحلة المقبلة لاستقدام الخبرات والتقنيات الحديثة بهدف التصنيع والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

اختتم السفير أيمن كامل اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس الهيئة وقياداتها على حفاوة الاستقبال، والعرض الشامل الذى حاز على اهتمام السفراء الآسيويين حيث أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بين دولهم وهذه المؤسسة العريقة التي تضطلع بدور حيوى في تطوير القاعدة الصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا.