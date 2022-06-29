السيسي: التكاتف ووحدة الصف السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:22 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بقصر الصخير الملكي، الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الزعيمين شهدا مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والاستثمار، والتعاون القانوني والقضائي، وتنمية الصادرات، وتنظيم المعارض، وحماية البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات الشحن البحرية والجوية، والتعاون بين محافظة العاصمة بمملكة البحرين ومحافظة القاهرة بمصر .