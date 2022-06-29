«الصحة العالمية» تسلم مصر 10 سيارات مبردة لنقل وتوزيع اللقاحات

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر أنه سلم 10 سيارات مبردة لوزارة الصحة والسكان بتمويل من الحكومة الألمانية وبتكلفة إجمالية 825 ألف دولار لدعم الجهود الوطنية لنقل وتوزيع اللقاحات فى مختلف المحافظات.





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