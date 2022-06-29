سفير الصومال يهنئ بـ 30 يونيو: نقطة تحول فى تاريخ المنطقة العربية

جدة - نرمين السيد - هنأ سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية السفير إلياس شيخ عمر، مصر رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك المناسبة الغالية فى قلوب العرب، والتى مثلت نقطة تحول فى تاريخ المنطقة العربية.





وثمن السفير الصومالى، فى بيان اليوم الأربعاء، الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصولا إلى الجمهورية الجديدة التى استطاعت أن تحقق خلال تسع سنوات نقلة نوعية فى جميع المجالات وعلى المستويات كافة، الأمر الذى أعاد لمصر مكانتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأشاد سفير الصومال بالتقدم المحرز فى مستوى العلاقات المصرية - الصومالية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيسين عبد الفتاح السيسى، وحسن شيخ محمود، مؤكدا أنها علاقات تاريخية واستراتيجية، وهناك حرص مشترك لدى القيادتين لتعزيز التعاون والتنسيق، بما يحقق تطلعات الشعب الصومالى فى السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب.