سفير الصومال يهنئ بـ 30 يونيو: نقطة تحول فى تاريخ المنطقة العربية

وثمن السفير الصومالى، فى بيان اليوم الأربعاء، الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصولا إلى الجمهورية الجديدة التى استطاعت أن تحقق خلال تسع سنوات نقلة نوعية فى جميع المجالات وعلى المستويات كافة، الأمر الذى أعاد لمصر مكانتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
وأشاد سفير الصومال بالتقدم المحرز فى مستوى العلاقات المصرية - الصومالية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيسين عبد الفتاح السيسى، وحسن شيخ محمود، مؤكدا أنها علاقات تاريخية واستراتيجية، وهناك حرص مشترك لدى القيادتين لتعزيز التعاون والتنسيق، بما يحقق تطلعات الشعب الصومالى فى السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب.
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