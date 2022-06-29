عاجل- إغلاق نفق كارفور المعادى (التحويلات والخدمات)

جدة - نرمين السيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال إزالة برج وأسلاك الضغط العالى المار أعلى نفق كارفور المعادى ما يستلزم الغلق الكلى لنفق كارفور المعادى فى الاتجاهين لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وذلك من الساعة 5 صباح اليوم الأربعاء وحتى 5 مساء نفس اليوم.





ويتم تنفيذ التحويلة المرورية التالية: - القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر، اتجاه مناطق زهراء المعادى، استكمال السير والدوران من أسفل كوبرى الدائرى "حدود الإدارة العامة للمرور". - القادم من مناطق زهراء المعادى، اتجاه نفق كارفور، اتجاه طريق الأوتوستراد، يسلك يمينا شارع السعادة ثم يسارا إتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى القطامية، والدوران والعودة اتجاه محور الأوتوستراد. وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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