انت الان تتابع تفاصيل خبر الوفد يقدم بلاغ للنائب العام ضد أكمل قرطام لظهوره على قنوات الإخوان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707842/الوفد-يقدم-بلاغ-للنائب-العام-ضد-أكمل-قرطام-لظهوره-على-قنوات-الإخوان

أعلن المهندس ياسر قوره، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطني بالحزب، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، لظهوره على قنوات الإخوان الإرهابية فى حوار تليفزيوني بتاريخ 27يونيو 2022، والإدلاء بمعلومات وبيانات تمس الأمن القومي المصرى ويتقول على الحكومة المصرية والإدارة المصرية بمعلومات ليس لها أساس من الصحة وليس لها اى سند وهي مجرد ترهات هدفها إثارة البلبلة فى الشارع المصرى ورسم صورة غير حقيقية أن هناك مصالحة مع الإخوان الإرهابية، وان الحوار الوطني سيكون مشتركا مع الجماعات الإرهابية.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم مؤكدا أن قرطام حينما تحدث إعلاميا نصب نفسه متحدثا باسم الدولة المصرية وطرح المصالحة مع الإخوان الإرهابية على الهواء، وطالب بأن يشاركوا فى الحوار الوطني، وانه أطلق دعوات من خلال ما يسمي "اتحاد القوى الوطنية فى الخارج" لحضورهم ومشاركتهم فى جلسات الحوار الوطني.

الوفد يقدم بلاغ للنائب العام ضد أكمل قرطام لظهوره على قنوات الإخوان

وأضاف عضو الهيئة العليا للوف، ليس ذلك وفقط وإنما قال أكمل قرطام حرفيا (أن هناك حوارات وتواصلات بين الحكومة والاخوان وأن الحوار لا بد أن يكون مفتوحا، ونحن نرحب بدعوتهم الى الحوار الوطني).... هذا كلام يمس الأمن القومي المصرى ويضرب الحوار الوطن فى مقتل، وتساءل ياسر قورة:" من أنت كي تطلق دعوات باسم الحكومة المصرة؟من الذي فوضك كي تدعو الإخوان الإرهابية الى ارض الوطن للحوار والحديث والمشاركة ؟.

وأكمل ياسر قورة:"إن ما فعله أكمل قرطام هو جريمة فى حق الوطن ومخالفة صريحة للقانون المصرة ويستوجب معه العقاب وتوقيع الجزاء،"، مشيرا إلى أنه لا تصالح فى الدم، ولا تصالح فى حق شهداء مصر من الجيش والشرطة من أبنائنا من القوات المسلحة، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومحاسبة كل الأطراف التى تحيك مؤامرات خارجية ضد مصرنا الحبيبة، والتصدى لدعوات المصالحة مع الإخوان الإرهابية، وإنزال بهم العقاب ليكونوا عبرة لمن يعتبر ويكفوا عن إثارة الشارع المصري وإثارة البلبلة وبث روح الضغينة مرة أخرى من خلال طرح فكرة المصالحة مع الإخوان كجماعة إرهابية.