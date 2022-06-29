انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف كانت نتيجة الدور الأول من مباراة الأهلي وسموحة؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707838/كيف-كانت-نتيجة-الدور-الأول-من-مباراة-الأهلي-وسموحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق سموحة، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من يونيو الجاري، وذلك في إطار الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

دوت الخليج:

ويسعى سامي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، لختام مشواره الذي لم يتعدى الـ 5 مواجهات، بأفضل ما يكون، لذا يأمل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم للوصول للنقطة 47، ومزاحمة الزمالك على القمة التي يعتليها برصيد 51 نقطة.

وكانت قد انتهت مباراة الأهلي وسموحة في الدور الأول بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، افتتح التسجيل لـ المارد الأحمر أيمن أشرف، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق بيرسي تاو، في الدقيقة 33 من نفس الشوط.

وفي الدقيقة 66 سجل حليمو، الهدف الأول والوحيد لـ سموحة في هذه المباراة، ولم يتوان وسجل حسين الشحات، الهدف الثالث لـ الأهلي في الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني، ثم اختتم تاو، الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 80، وأسدل الستار على هذه المباراة بتلك النتيجة الكبيرة.

_ خاض الأهلي قبل لقاء سموحة اليوم 19مباراة.

_ فاز الشياطين الحمر في 13 مباراة، تعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي.

_ الفريق سجل 42 هدف، وهو أقوى خط هجوم في المسابقة، واستقبلت شباكه 16 هدف وهو أيضاً الأقوى دفاعياً من بين أندية الدوري الممتاز.

_ يعد محمد شريف هو هداف الفريق برصيد 7 أهداف،ويليه علي معلول برصيد 6 أهداف، ثم بيرسي تاو 5 أهداف.

_ الأهلي هو ثالث أكثر الأندية تحقيقاً للفوز في جدول المسابقة بواقع 13 فوزاً، ويسبقه كلاً من الزمالك 16 مباراة فوز، وبيراميدز في 14.

_ المارد الأحمر هو الأقل خسارة في جدول المسابقة بتلقيه خسارة وحيدة أمام فريق المصري البورسعدي بنتيجة هدف دون رد.

_ فاز الأهلي بنتيجة 4 أهداف في أكثر من 5 مباريات، وهزم الزمالك بنتيجة 5/ 3، وهي أكبر مباراة في الدوري شهدت حصيلة تهديفية ومعها مباراة سموحة والاتحاد السكندري، التي انتهت بنتيجة 4/4 في الدور الأول.

_ في حال فوز الأحمر بمؤجلاته أمام كل من ( الجونة، المقاولون العرب، الإسماعيلي)، سيوسع الأهلي الفارق بينه وبين الزمالك إلى 5 نقاط، حيث يصل الأهلي بعدها للنقطة 56، ويتصدر جدول ترتيب المسابقة لأول مة منذ تصدره في الدور الأول في أول 7 جولات.