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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707837/غياب-ثنائي-الأهلي-عن-مواجهة-سموحة-اليوم-فى-الدوري-المصري

يلتقي النادي الأهلي اليوم الأربعاء، أمام نظيره سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاعسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر سامي قمصان المدير الفني للنادي الاهلي إستبعاد كلًا من عمرو السولية وبدر بانون من مباراة الليلة بين الأهلي وسموحة ، حيث عمروالسولية للراحة من الإجهاد الشديد التي تعرض له خلال الفترة الماضية ، بينما وبدر بانون لأسباب فنية.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد سموحة عبر قنوات أون تايم سبورت.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

الجدير بالذكر أن صعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد أن حقق فوزًا غاليًا على فريق بيراميدز، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي إقيمة،على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقدم طاهر محمد طاهر بالهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي في مرمى بيراميدز، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

واستغل طاهر محمد طاهر عرضية محمد مجدي قفشة، التي تجاوزت مدافعي بيراميدز، ليضعها لاعب الأهلي على يمين شريف إكرامي، الذي فشل في التصدي لها.

فيما سجل حسام حسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من محمد مجدي قفشة.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.