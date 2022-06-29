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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707836/تجار-سلاح-سقوط-على-في-قبضة-الشرطة-بالغربية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، ونجحت في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى الغربية والمنوفية.

التحريات والمعلومات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى "المنوفية – الغربية").

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهم (3 فرد خرطوش محلى الصنع - طبنجة معدلة - مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة).

اعتراف المتهم

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وهواتف المحمول للإتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على 6 أشخاص بينهم أجنبي لإتجارهم فى النقد الأجنبى

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط 6 أشخاص بالقاهرة بينهم أجنبي لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارين ، الأول يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية بقيادة المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إشتبهت فى 4 أشخاص اثناء توقفهم بجانب الطريق وبحوزتهم سيارة "ملك أحدهم" وبإستبيان الأمر عثر بداخل السيارة على عملات أجنبية و محلية".

الإتجار في النقد الأجنبي

وإعترفا اثنين منهم بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف الآخران برغبتهما فى إستبدال مبلغ مالى من العملات المصرية مقابل مبلغ مالى من العملات الأجنبية وإتفقوا على التقابل بمحل الضبط للإتفاق على العمولة ، وإتمام عملية الإستبدال .

ضبط شخص بالموسكي

وفى الموسكي ، أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد جهاد رئيس مباحث القسم قيام شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول والآخر له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي ، تم إستهدافهما وضبطهما وعثر بحوزتهما على عملات أجنبية و وطنية، واعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.