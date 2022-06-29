بعد واقعتي المنصورة وبرج القاهرة..برلمانية تطالب بتوقيع تحليل مخدرات على الطلاب فى الجامعات والدارس

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707833/بعد-واقعتي-المنصورة-وبرج-القاهرةبرلمانية-تطالب-بتوقيع-تحليل-مخدرات-على-الطلاب-فى-الجامعات-والدارس

تقدمت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجها للدكتور مصطفى مبدولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والكتور خالد عبد الغفار، ووزير التعليم العالي، بشأن تزايد عدد الطلاب المرتكبيتن للجرائم فى المجتمع من قتل واتحار.

دوت الخليج

برلمانية تطالب بتوقيع تحليل مخدرات على الطلاب فى الجامعات والدارس

وطالبت عضو مجلس النواب فى الطلب المقدم منها، باجراء تحليل لهم مثل تحليل السموم لمعرفة، مضيفة” ما اذا كانو يتعاطون أم لا، وذلك تجنبا لحدوث مثل هذه الجرائم أو حدوث مشاكل أكبر فى المجتمع “.

يذكر أن مجلس النواب، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 ، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مجهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ويهدف التعديل الرابع على الإتفاقية باهتمام الدولة تفعيلا للمادة ( 41 ) من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة ، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية ، وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة "، ومن منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والإستراتيجية القومية للسكان ۲۰۳۰/٢٠١٥.