انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل أيام.. إلغاء حفل ريهام عبد الحكيم بدار الأوبرا لهذا السبب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707829/قبل-أيام-إلغاء-حفل-ريهام-عبد-الحكيم-بدار-الأوبرا-لهذا-السبب

أعلنت الفنانة والمطربة ريهام عبد الحكيم عن إلغاء حفلها الموسيقي المقرر له يوم 3 يوليو المقبل بسبب مرض والدتها.

دوت الخليج يرصد سبب إلغاء حفل ريهام عبد الحكيم

إلغاء حفل ريهام عبد الحكيم

وأوضحت الفنانة ريهام عبد الحكيم السبب وراء إلغاء حفلها وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “اعتذرت الفنانة ريهام عبد الحكيم عن إحياء حفلها”.

وأضافت: “المقرر إقامته يوم ٣ يوليو بالمسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية وذلك لمرض والدتها الشديد …. نسألكم الدعاء لها بالشفاء".

وفي سياق آخر، كانت المطربة ريهام عبدالحكيم قد أحيت حفلا غنائيا بقيادة المايسترو أحمد عامر، ضمن فعاليات آخر أيام مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

ريهام عبد الحكيم مهرجان السويس للموسيقى والغناء

وقدمت خلال حفلها بمهرجان السويس للموسيقى والغناء عددا من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور مثل عاشق سارح في الملكوت وفيها حاجة حلوة، وبالورقة والقلم كما قدمت أغاني لمطربي الزمن الجميل ومن بينها يا حبيبتي يا مصر وأما براوة ومالي وأنا مالي وعيني يا عيني على العاشقين.

ومن جانبها قالت ريهام عبد الحكيم إنها سعيدة بالغناء لأول مرة في السويس، كما حرصت أن توجه التحية لكل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا والقائمين على المهرجان.

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جدير بالذكر أنه كان قد تألق نجوم الأوبرا في حفل ختام مهرجان السويس للموسيقى والغناء في دورته الأولى الذي يقام داخل متحف السويس القومي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

ومن ضمنهم المطرب أشرف وليد، الذي قدم أغاني عاش ويا حلو صبح يا حلو طل، بالإضافة إلى المطربة حسناء التي قدمت أغنية انت عمري، وقدم المطرب وليد حيدر أغنية أحلى بلد بلدي ، وغنت المطربة رحاب مطاوع أغنية زي العسل وحلوة بلادي.