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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707828/غلق-نفق-كارفور-المعادى-لإزالة-برج-وأسلاك-الضغط-العالى

أعنلت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إزالة برج وأسلاك الضغط العالى المار أعلى نفق كارفور المعادى.

الغلق الكلي

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يستلزم الغلق الكلى لنفق كارفور المعادى فى الإتجاهين لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال، وذلك إعتباراً من الساعة 5 "بعد منتصف الليل " يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022 وحتى 5مساء نفس اليوم.

وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:-

القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر إتجاه مناطق زهراء المعادىإستكمال السير والدوران من أسفل كوبرى الدائرى "حدود الإدارة العامة للمرور ".

القادم من مناطق زهراء المعادىإتجاه نفق كارفور إتجاه طريق الأوتوستراديسلك يميناً شارع السعادة ثم يساراًإتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى القطامية والدوران والعودة إتجاه محور الأوتوستراد.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عمرو بيلي مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

القبض على 6 أشخاص بينهم أجنبي لإتجارهم فى النقد الأجنبى

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط 6 أشخاص بالقاهرة بينهم أجنبي لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارين ، الأول يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية بقيادة المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إشتبهت فى 4 أشخاص اثناء توقفهم بجانب الطريق وبحوزتهم سيارة "ملك أحدهم" وبإستبيان الأمر عثر بداخل السيارة على عملات أجنبية و محلية".

الإتجار في النقد الأجنبي

وإعترفا اثنين منهم بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف الآخران برغبتهما فى إستبدال مبلغ مالى من العملات المصرية مقابل مبلغ مالى من العملات الأجنبية وإتفقوا على التقابل بمحل الضبط للإتفاق على العمولة ، وإتمام عملية الإستبدال .

ضبط شخص بالموسكي

وفى الموسكي ، أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد جهاد رئيس مباحث القسم قيام شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول والآخر له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي ، تم إستهدافهما وضبطهما وعثر بحوزتهما على عملات أجنبية و وطنية، واعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.