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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707826/وحيد-قرقر-في-ذكرى-30-يونيو-القوات-المسلحة-تواصل-دعمها-لاستكمال-مسيرة-التنمية-والبناء

وجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا: هذه الثورة التي رسمت طريقا جديدا لمصر نحو التقدم والرخاء والتواجد على الساحة العالمية بين الدولة لتتبوأ مصر مكانتها على القدر الذي يليق بها.

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الذكرى الخالدة في تاريخ مصر الحديث

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: ونحن نحتفل بهذه الذكرى الخالدة في تاريخ مصر الحديث نتذكر أبناء القوات المسحلة وأبطال الشرطة المدنية الباسلة، الذين رفضوا أن تنساق البلاد وراء تيارات ما كان هدفها إلا مصالحها الشخصية تحت شعارات كاذبة وعلى حساب المصالح العليا للوطن.

وأكد قرقر، أن بطولات القوات المسلحة والشرطة لم تتوقف عند مواجهة العمليات الإرهابية والإجرامية، بينما كان ولا زال لها دور مؤثر في عمليات البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات وعلى مستوى الجمهورية.

المشروعات القومية العملاقة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كافة المشروعات القومية العملاقة وكذلك الطرق والمحاور والتي تعتبر شرايين التنمية بتوقيع أبطال مصر من أبناء القوات المسلحة، بالإضافة إلي باقي المشروعات القومية في مختلف القطاعات مثل الزراعة والرى والإسكان والصحة والصناعة، ويكفى مؤخرا مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين مستوى الخدمات في كافة قرى مصر، والأهم من ذلك هو الحرص علي بناء الإنسان المصرى والاهتمام برعايته، متابعا، كل هذه الإنجازات تؤكد أن مصر تعيش مرحلة جديدة في تاريخها.

وقال النائب وحيد قرقر: شعب مصر نجح في مواجهة كافة التحديات وساند الدولة في وقت عصيب وتحمل العديد من الأزمات، وهناك بالفعل بوادر للإصلاح على سبيل المثال مبادرة حياة كريمة والتي نجحت في عمل نقلة غير مسبوقة في الريف المصري، متابعا: وبفضل التوسع في المشروعات القومية ستشهد مصر نهضة حقيقية سيعود نفعها على جميع المواطنين وفي القلب منهم محدودي الدخل.