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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707825/مرثا-محروس-ثورة-30-يونيو-صححت-مسار-الدولة-إلي-طريق-التنمية-الشاملة

هنأت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري ٣٠ يونيو، موجهة التحية للرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، والشرطة المصرية، معبرة عن فخرها بما وصلت إليه الدولة الأن، قائلة:” كانت بمثابة طوق نجاه لإنقاذ الدولة والمصريين من أي خطط ممنهجة حيث صححت مسار الدولة إلي طريق التنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

مرثا محروس: ثورة 30 يونيو صححت مسار الدولة إلي طريق التنمية الشاملة

وأضافت مرثا محروس، أن مصر استعادت مكانتها وريادتها خلال السنوات الأخيرة واستطاعت أن تقوم ببناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضافت "امينة المواطنة " بحزب حماة الوطن، أن مصر أثبتت وجودها علي الخريطة الدولية بتواجدها ونشاطها علي ملفات القضايا الدولية، واستقرار الوضع الاقتصادي والسياسي أكبر دليل علي ذلك في ظل الأزمات العالمية، مضيفة “ ولن نغفل الدعم الكبير الذي حصلت عليه المرأة المصرية فيكفي أن هذه السنوات أطلق عليها " العصر الذهبي للمرأة " فأصبحنا نري المرأة لأول مرة في مجلس الدولة تمارس حقوقها السياسية والاجتماعية”.

واستكملت "محروس" قائلة جاء استضافة مصر للقمة المناخية بشرم الشيخ تعزيزا لمكانة مصر الدولية ولا نغفل دور الحوار الوطني الذي يعزز من قيم المواطنة ويقدم لنا سياسة في شكل جديد كونه يربط نسيج المجتمع ويجد أرضية مشتركة ليجمع كل الطوائف والأحزاب السياسية علي قلب رجل واحد وهدف واحد وهو التطوير والاستقرار المجتمعي وأشارت قائلة علينا الفخر بأن نري العالم يعترف بمحورية مصر وريادتها علي مستوي الشرق الأوسط والأفريقي بل وأيضا علي المستوي الدولي.