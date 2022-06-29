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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707823/النائبة-آية-مدني-التلاحم-والوحدة-الشعبية-عنوان-الاحتفال-بالذكرى-التاسعة-لثورة-30-يونيو

هنأت النائبة آية مدني،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بذكرى ثورة 30 يونيو، متقدمه بتحية إجلال وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لكي تنعم بلادنا بالأمن والسلام.

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التلاحم والوحدة الشعبية

وأشارت مدني، في بيان لها، إلى أن في كل ذكرى للثورة يكون هناك أجندة واضحة للدولة سواء كانت بمحاربة الإرهاب أو الاصلاح الاقتصادي او تمكين الشباب أو بالمبادرات الرئاسية او من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، متابعه أن عنوان هذه المرحلة هو " التلاحم والوحدة الشعبية" وذلك من خلال الحوار الوطني الذي دعى إليه الرئيس السيسي والذي يمثل توطيد حقيقي للعلاقات بين مختلف القوى السياسية دون تمييز.

وأكدت عضو تنسيقية الأحزاب، أنه خلال السنوات الثمانية الماضية حققت ثورة 30 يونيو جميع أهدافها وحققت نتائج اكثر مما كنا نتخيل ساهمت جميعها في تقدم مصر ورفعتها وتحولها إلى جمهورية جديدة تمكنت فيها من استعادت مكانتها وقوتها الإقليمية مرة أخرى.