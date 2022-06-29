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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707821/لحل-مشكلة-النفقات-والمنازعات-معلومات-عن-قانون-الطلاق-الجديد-2022
في خطوة منها لحل مشكلات النفقة وإثبات الطلاق، جهزت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بشأن النفقة والطلاق.
دوت الخليج يرصد:
معلومات عن قانون الطلاق الجديد 2022
-يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه.
-يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.
-يتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.
-إذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
-على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق، على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن.
-تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستين يوما.
-على القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصري.
- يقدر القاضي النفقة وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، و يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال أن وجدوا.
-تسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي.
-إذا تعذر أن تسكن الزوجة بالمسكن المشار إليه سابقا، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى.
-الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه.
-إذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه.
-إذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.
-يجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.
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