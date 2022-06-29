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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /707830/فتح-باب-التحويلات-بين-المدارس-بالجيزة-في-هذا-الموعد

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التحويلات بين المدارس للعام الدراسي 2022/2023.

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه على أولياء الأمور الراغبين فى التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2022 / 2023، سيتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة www.gizaresult.com

ووأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم فتاح باب التحويلا بين المدارس خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2022 ، لمدة 45 يوما.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أنه سيتم اعلان نتيجة التحويلات أول سبتمبر 2022 .

ضوابط التحويلات بين المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط التقدم للتحويل للمدارس الرسمية عربي والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات للعام الدراسی ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد، تتم إلكترونيا إلا في 3 حالات، وجاءت شروط التحويل بين المدارس على النحو التالي:

- يتم حساب السن للمتقدمين إلكترونيا في أول أكتوبر ۲۰۲۲

- تبسيطا للاجراءات وتقديم خدمة تواصل فعالة و مميزه مع أولياء الأمور من خلال شبكة الانترنت لتسجيل رغبات التقدم للتحويل إلى المدارس الرسمية عربي و المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، على الموقع الالكتروني للوزارة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2022.

- التحويلات تتم إلكترونيا لجميع مراحل التعليم الرسمية العربي والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات .

- يعتد بالتحويل الورقي (يدويا ) بالنسية للتعليم الخاص والتعليم الفني والمحولين خارج المحافظة فقط .

- المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الاساسي (الابتدائي -

الإعدادي ) و المرحلة الثانوية.

- يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته .

- في حال حدوث خطأ في تسجيل بيانات الطفل في الفترة المحددة حق لولي الأمر تعديل ما تم تسجيلة، على نفس

الموقع بالرقم القومى للطالب أيضا في خلال الفترة المعلن عنها.

- لا يجوز نهائيا تسجيل طلب التحويل لأكثر من إدارة تعليمية .

- يتم اعلان نتيجة التحويلات بالرقم القومي للطالب على موقع الوزارة في 1 سبتمبر 2022.

- لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد عمل الاجراءات الورقية الخاصة بعملية التحويل و اثبات صحة ما تم تسحيلة بالموقع بواسطه لجنة استلام الاوراق.

- التأكد على ضرورة طبع استمارة الترشيح للتحويل في على الموقع لإرفاقها بالملف الورقي المقدم للمدرسة المحول اليها

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 من الإعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا من خلال لجنة التحويلات بالإدارة التعليمية و المعلنة في مكان واضح في المدرسة

- الأوراق المطلوبة يتم الاستعلام عنها من خلال لجنة التحويلات بالإدارة