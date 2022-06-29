انت الان تتابع خبر عاجل رسمياً.. موعد عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT.. سعر التذاكر تبدأ من 15 جنيهاً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام أحد المصادر المطلعة في وزارة النقل بالإعلان عن موعد عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT أمام جميع المواطنين، وهو الذي ينتظره جميع المواطنين الذين يتواجدون في كل مكان، ويعد من أشهر المواصلات الحالية.

موعد عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT رسمياً

وأعلنت المصادر خلال العديد من التصريحات أنه من المرجح أن يتم افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT رسمياً لنقل جميع المواطنين الأسبوع القادم، ومن المقرر أن يكون الافتتاح يوم الأحد القادم، وتم تشغيله في الفترة الماضية بشكل تجريبي ولكن الآن انتهي والقطار أصبح جاهز أمام جميع المواطنين.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف للمواطنين

وكشفت الهية القومية للأنفاق عن أسعار تذاكر ركوب القطار الكهربائي الخفيف LRT عدلي منصور- مدينة الفنون في العاصمة الإدارية الجديدة سوف يكون سعر التذكرة لـ 3 محطات 15 جنيهاً مصرياً، وسعر التذكرة إلى 5 محطات يصل لـ 20 جنيهاً، وسعر التذكرة إلى 7 محطات يصل لـ 25 جنيهاً مصرياً، وسعر التذكرة إلى 9 محطات مختلفة تصل لـ 35 جنيهاً مصرياً.