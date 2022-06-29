حزب الجيل الديمقراطي يهنئ الرئيس السيسي والشعب بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:26 مساءً - تقدم حزب الجيل الديمقراطي برئاسة الأستاذ ناجي الشهابي بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي " رئيس الجمهورية " وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وقال بيان الحزب: إن ثورة 30 يونيو كانت يومًا فارقًا في تاريخ الامة تلك الذكرى الخالدة في وجداننا، والعلامة المضيئة في تاريخ هذا الشعب الأبي العظيم.

وأضاف البيان: لقد أثبت الشعب المصري للعالم أجمع أنه لم ولن يتخلي عن وطنه وأرضه ولا يرضخ لتهديدات الجماعات الإرهابية ، لقد رسخت ثورة ال٣٠ يونيو ركائز البناء والتنمية، وأرست دعائم الجمهورية الجديدة، وأعادت لمصر مكانتها وريادتها علي المستويين الإقليمي والدولي ..

وتوجه الحزب بخالص الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لبي مطالب الشعب وانحاز له ليصنع من ٣٠ يونيو انطلاقة حقيقية نحو الحياة الكريمة التي يستحقها المصريين.

كما يتوجه الحزب بتحية تقدير وعرفان للقوات المسلحة والشرطة على كل ما يبذلونه من تضحيات نحو الوطن وما قدموه من دماء شهداء ابرار ضحوا من أجل هذه الامه وان تبقي راية الوطن مرفوعة وسط الأمم.