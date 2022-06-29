«أنقذوا محيطاتنا».. وزيرة البيئة تشارك بمنتدى الاستثمار فى الاقتصاد الأزرق

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المنتدى يهدف إلى ربط جميع أصحاب المصلحة من خلال اقتصاد أزرق تحويلى، مشددة أن ذلك يعد أمرا بالغ الأهمية لمستقبل مستدام للجميع على حد سواء وهو ما يتحقق بالانتقال من عمليات استخراج الموارد واستنزافها إلى نموذج اقتصادى دائرى وشامل كبديل استراتيجى عالمى لحياة أفضل لنا وللأجيال القادمة وذلك بتوسيع نطاق التمويل وأنشطته بطريقة فعالة وإطلاق حلول عملية للإطار المستدام للاقتصاد الأزرق، لاستخدامه فى الأدوات المالية وقرارات الاستثمار والأعمال التجارية عالميا، مؤكدة على أهمية الحفاظ على المحيطات وخفض أحمال التلوث بها.

وأضافت وزيرة البيئة، أن أمام القارة الإفريقية والتى تستضيف مصر مؤتمر مناخ cop27 عنها العديد من التحديات فليس التمويل أو الوصول لنقل عادل للطاقة فى القارة أو التعهدات التى يمكن إدارتها تبعا لظروف كل دولة هو التحدى ولكن الأهم هو إمكانية الوصول لهذا التمويل واتاحته، مما سيجعل التحدى كبير لإفريقيا والدول الأخرى.

وأشارت إلى أننا عندما ننظر إلى مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام وما يتم الإنفاق عليه فى المؤتمرات المتعاقبة بدءا من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم مؤتمر شرم الشيخ للمناخ ومؤتمر التنوع البيولوجى القادم نجد أن التحرك السريع أصبح ضرورة ملحة.

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تتيح الفرصة من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 كمؤتمر للتنفيذ التسريع بوتيرة العمل نحو ربط تغير المناخ بالحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجى، حيث سيتم تخصيص أكثر من يوم لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمناخ واثاره من منظور مختلف.

وركزت وزيرة البيئة على ثلاث نقاط محددة فى الكلمة الموجه أثناء الدائرة المستديرة وهى أهمية ربط تأثير تغير المناخ على المحيطات من خلال التركيز على الرجوع الى الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجى وذلك من خلال الإجراءات التالية أولها خفض غازات الاحتباس الحرارى تجاه المحيطات والانهار والبحار كذلك إعادة تأهيل النظم البيئية مرة أخرى فى المحيطات والبحار لتقوم بأداء وظائفها بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى لاستدامة العيش للمجتمعات المحلية من خلال تعزيز ودعم إجراءات التكيف والصمود أمام آثار تغير المناخ، ونجد هنا أن التحدى الرئيسى هو وجود حزمة من آليات التمويل الجذابة والتى تستطيع أن تربط البحث العلمى من جانب والشراكة بين القطاع الخاص والمجتمعات والحكومات المحلية من جانب آخر بالتركيز على الاقتصاد الأزرق وتأثيرات تغير المناخ.

ودعت وزيرة البيئة إلى إجراءات فعالة من لشبونة إلى شرم الشيخ لاستدامة الاقتصاد الأزرق من خلال دمج افكار الاستثمار فى المحيطات بحزم مبتكرة لآثار تغير المناخ من خلال مشاركة جميع الأطراف ولعل رسائل القادة والمسؤولين المجتمعين فى لشبونة واضحة بأن الآليات التمويلية متوفرة لكن لابد من العمل على تسريعها بشكل كافى للبناء عليها وتكرارها.

وأكدت وزيرة البيئة، أن بناء اقتصاد محيطى مستدام أحد أهم المهام وأكبر الفرص فى عصرنا والتى لابد من العمل عليها لصنع المستقبل الذى نريده ونحتاجه بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى أهميته فى الخروج من الأزمات الحالية والمستقبلية باقتصاديات أقوى وأشخاص أكثر صحة ومجتمعات أكثر مرونة واستجابة للتحديات العالمية.

وأعربت وزيرة البيئة عن أملها فى أن يساهم المنتدى فى تحقيق هذا الطموح العالمى نحو اقتصاد أزرق مستدام من خلال مناقشة فرصاً جديدة لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار فى مجالات الأمن الغذائى، والحد من الفقر، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وخدمة النظم الإيكولوجية (البيئية) بتعزيز النظم الرقابية واستعادة النظم والموائل الحيوية الساحلية والتنوع الحيوى، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الزرقاء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن منتدى الاستثمار فى الاقتصاد الأزرق المستدام تم إطلاقه عالميا فى مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام، الذى نظمته كينيا فى نيروبى فى الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018، حيث بدأ الآلاف من الناس فى الدعوة وتسريع العمل نحو حلول الاقتصاد الأزرق المستدامة، بما فى ذلك التمويل بما فى ذلك من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة وتحسين التعاون والتنسيق على جميع المستويات.

جديراً بالذكر أن الهدف 14 من أجندة 2030 يهدف إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها من أجل تحقيق التنمية المستدامة ويحدد أهدافًا للحد من التلوث البحرى، والحد من تحمض المحيطات، وتنظيم الصيد، واستعادة الأرصدة السمكية، أو إنشاء مناطق بحرية محمية، أو زيادة الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية وأقل نمواً.