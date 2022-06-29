مجلس إدارة اتحاد عمال مصر ينتخب هيئة مكتب لدورة جديدة

جدة - نرمين السيد - انتخب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتشكيله الجديد هيئة مكتب جديد لإدارة التنظيم النقابى خلال الدورة الجديدة (2022 - 2023)، حيث انتخب المجلس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة أمينا عامًا، وأمين عام مساعد محمد عبد ربه رئيس نقابة التجارة.





كما انتخب المجلس، فى أول اجتماع اليوم الأربعاء، هشام رضوان رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى أمين للصندوق، وأشرف الدوكار رئيس نقابة النقل البرى أمين مساعد للصندوق، كما تم انتخاب 5 نواب للرئيس وهم خالد عيش رئيس نقابة الغذائية، ومجدى البدوى رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وعبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب ومحمد جبران رئيس نقابة البترول، وهشام المهيرى رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية.

وكان حسن شحاته رئيس النقابة العامة للنقل الجوى قد فاز فى انتخابات الأحد الماضى برئاسة اتحاد العمال وحصل على 245 صوتا، بينما حصل منافسه عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب على 170 صوتا.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن 481 عضوًا بالجمعية العمومية لهم حق التصويت، وشارك فى التصويت 420 ناخبا، معلنة بطلان 5 أصوات، وغاب 61 ناخبا عن المشاركة.

وبتشكيل هيئة المكتب الجديد اليوم تنتهى المرحلة الثالثة من الانتخابات العمالية التى بدأت يوم 8 مايو الماضى بمراحلها الثلاث لجان نقابية ونقابات عامة واتحاد عمال، وشارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل من 29 نقابة عامة شكلوا ما يقرب من 2000 لجنة نقابية فى معظم مواقع العمل والإنتاج لتبدأ دورة جديدة 2022-2026 من غد الخميس.