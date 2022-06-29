رصف وتطوير 475 شارعا.. الجيزة تستعيد وجهها الحضارى بـ«شرايين التنمية»

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن محافظة الجيزة شهدت طفرة غير مسبوقة، وكان لها نصيب كبير من مشروعات قطاع الطرق والمحاور المرورية التى تنفذها الدولة، بمتابعة دائمة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق الكامل بين محافظة الجيزة والوزارات والأجهزة المعنية، الأمر الذى أحدث نقلة نوعية شعر بها المواطنون.

وتمكنت المحافظة وبالتعاون مع العديد من الجهات من تطوير ورفع كفاءة 475 شارعا رئيسيا وفرعيا، لتحسين الحركة المرورية وفتح شرايين جديدة تتناسب مع الثورة المشروعاتية والتطوير الذى تشهده محافظة الجيزة فى جميع القطاعات التنموية.

وقال أحمد راشد، إن مشروعات تطوير الطرق تعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة وأجهزتها التنفيذية اهتماما كبيرا لما له من أبعاد كثيرة تخص المواطن فى المقام الأول وتضيف إلى الوجه الجمالى لمحافظة الجيزة لإعادة طابعها الحضارى المعروف عنها.

وأضاف المحافظ أنه تم ضخ حوالى 1.5 مليار جنيه فى تطوير عدد من شوارع المحافظة ما بين رئيسية وفرعية وشملت أعمال التطوير رصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفه المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.

وأشار راشد إلى أن المشروعات التى تم تنفيذها ساهمت فى خلق محاور مرورية حيث جاء فى مقدمتها إنشاء محور السادات (ترسا سابقا) المار بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية والذى تم تطويره بالكامل بطول أكثر من 6.5 كم وأصبح محورا مروريا مهما وبديلا لشارع الأهرام، وساهم فى استيعاب الحركة المرورية خلال أعمال غلق شارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وتابع: إضافة إلى محور الفريق كمال عامر، الذى سيؤدى بعد أن ينتهى العمل منه إلى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية فى عدد من المناطق، حيث إنه يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلًا عن دوره فى ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم فى السياق ذاته تطوير شوارع النيل والبحر الأعظم، ومراد، ومشروع تغطية ترعة المريوطية الذى سيحقق نقلة حضارية للمنطقة، بعد التخلص من العشوائية والمخلفات، وتدبيش الترعة وتحويلها من بؤرة للتلوث والقمامة إلى ممشى سياحى ومواقف حضارية وذلك استكمالا لما نفذته المحافظة بالمرحلة الأولى ضمن مخطط تطوير محور المريوطية، وذلك لكى تكتمل الصورة الحضارية لتلك المنطقة، بالإضافة إلى تطوير طريق المنصورية باعتباره أحد المحاور المرورية المهمة المؤدية للمناطق الأثرية.

وأضاف: شملت أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف وتطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كيلومترات، بدءا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى، مؤكدا أن الشارع يعد أحد الشريان المرورية المهمة المؤدية لشارع الهرم، وربطه مع الطريق الدائرى بما يخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين، كما أنه يسهم بشكل ملحوظ فى تسيير الحركة المرورية بالمنطقة بالتزامن مع خطة الدولة فى تنفيذ أعمال توسعات مسار الطريق الدائرى وما يتبعها من إنشاء مطالع ومنازل لخدمة المترددين عليه، إلى جانب رصف شوارع الزهراء ومصرف الكونيسة وستوديو الأهرام والهندى ومحمود عامر بحى العمرانية وشوارع أحمد نسيم وشارع مراد ومتفرعاته بحى جنوب.

وتابع: وفى حى الهرم تم رصف وتطوير طريق اللبينى بنطاق حى الهرم وكرداسة بطول 5,3كم وعرض 36م وذلك بدءًا من شارع الكوثر شمالا، وحتى الطريق الدائرى جنوبا، مشيرا إلى أن الشارع ضمن المحاور المرورية المهمة الواقعة بنطاق الهرم وكرداسة، كونه يربط بالطريق الدائرى ويخدم المتجه إلى القطاع الجنوبى.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل توسعة ورصف الطريق بعد إزالة جميع التعديات الموجودة على خطوط التنظيم، وتطوير الجزيرة الوسطى وتوحيد أرصفة المشاة وتركيب أعمدة إنارة حديثة، مع مراعاة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية.

وأشار أحمد راشد، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 5.5 مليون جنيه لرصف عدد من الشوارع الحيوية والفرعية بحى الوراق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت كذلك عددا من الشوارع بالمراكز والمدن حيث جاء أبرزها أعمال رصف وتطوير طريق المتحف السياحى بميت رهينة بالبدرشين وطريق سقارة السياحى بالإضافة إلى تطوير شوارع عمرو بن العاص والنيل السعيد وتجميل مثلث سقارة السياحى وشملت أعمال التطوير شوارع الاسطبل بمركز أوسيم بطول 2كم وعرض 11 مترا وشارع الجمهورية بمدينة الحوامدية.

وأكد راشد أن هناك التزاما بأقصى معدلات وعوامل الأمان خلال تنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها الطرق والمحاور المرورية على أرض الجيزة، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين المقيمين بمحيط تلك المشروعات، وأن هناك تعاونا كاملا من قبل المحافظة مع الشركات المنفذة لتذليل أية عقبات تواجهها لإنجاز أعمال التطوير فى التوقيتات المحددة.

وثمن المحافظ التعاون القائم بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق القومية والتى تهدف إلى ربط الحركة المرورية بالمحافظات المجاورة مما يسهم فى تيسير الحركة اليومية للمواطنين وسهولة التنقل وتقليل المدة الزمنية، مؤكدا أن القادم أفضل وأن أعمال التطوير لهذا القطاع الحيوى مستمرة.