بعثة الحج المصرية: وصول 5904 حجاج من القرعة إلى الأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية اللواء علاء الأحمدى، وصول 1466 حاجا وحاجة من حجاج القرعة، اليوم الأربعاء إلى المدينة المنورة، يمثلون محافظات الجيزة والمنوفية ودمياط والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، فيما تم تفويج 1435 حاجا وحاجة إلى مكة المكرمة.





وأوضح اللواء الأحمدى فى تصريح له أن إجمالى عدد حجاج القرعة الذين وصلوا الأراضى المقدسة حتى الان، بلغ 5 الاف و904 حجاج، يمثلون 24 محافظة.

وأضاف أن مسؤولى بعثة حج القرعة، يعملون على مدار الساعة، لسرعة إنهاء إجراءات وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتسكينهم بالفندقين اللذين تم التعاقد عليهما، والمواجهين للمسجد النبوى الشريف.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة، مشيرا إلى أن بعثة القرعة وفرت عيادة طبية كبيرة للحجاج بالمدينة المنورة، فيما قامت وزارة الصحة بتجهيزها بالمستلزمات الطبية اللازمة، لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للحجيج.

وكان اللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، قد أعلن فى وقت سابق، استمرار الجسر الجوى بين مصر والسعودية على مدى الأيام المقبلة، لنقل باقى حجاج البعثة إلى المدينة المنورة؛ لينعموا بزيارة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لآداء شعائر العمرة والاستعداد للحج.