عاجل.. ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسى بقصر الصخير الملكى

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
من جانبه أكد الرئيس السيسى، أن التكاتف ووحدة الصف العربى واتساق المواقف، يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربى ككل.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، فى العاصمة البحرينية المنامة، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحرينى.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خصوصية العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى مجالات التعاون الثنائى، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع البحرين تجاه التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصرى البحرينى من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى.
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