انت الان تتابع خبر عاجل.. سبب غلق نفق كارفور المعادي.. مرور القاهرة يكشف التحويلات المرورية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالإعلان عن تعيين الخدمات المرورية الضرورية للتصدي إلى أي كثافات مرورية متوقعة، وتسهيل حركة المرور، وهذا بسببب العديد من الأعمال التي تساعد في الحفاظ على صحة المواطنين.

سبب غلق نفق كارفور المعادي تكشفه إدارة المرور

وكشفت أن السبب وراء غلقه يأتي بالتزامن مه تنفيذ أعمال إزالة برج وأسلاك الضغط العالي الذي يمر من أعلى نفق كارفور المعادي، وجاء طبقاً للبيان الصادر من قبل وزارة الداخلية إن الأمر يستوجب الغلق الكلي لنفق كارفور المعادي من الأتجاهين إلى حين الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وهذا يكون من الساعة الـ 5 بعد منتصف الليل يوم الأربعاء إلى الساعة الـ 5 مساء الاربعاء.

تنفيذ التحويلات المرورية بعد الغلق

وبدأت التحويلات بالقادم في الطريق الدائري من مناطق مدينة نصر تجاه مناطق زهراء المعادي، بأن يتم استكمال السير والدوران من تحت كوبري الدائري “حدود الإدارة العامة للمرور”.

والقادم من مناطق زهراء المعادي باتجاه نفق كارفور اتجاه طريق الأوتوستراد يسير يميناً شارع السعادة ثم يساراً اتجاه الطريق الدائري أسفل كوبري القطامية والدوران والعودة تجاه محور الاوتوستراد.