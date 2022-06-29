انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 20 طالب في الثانوية العامة بعد انهيار سقف منزل عليهم في “درس خصوصى” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انهار منذ قليل سقف منزل منذ على طلاب بالصف الثالث الثانوي في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، أثناء تلقيهم درس خصوصي قبل استكمال امتحانات الثانوية العامة لمواد الاساسية التي انطلقت يوم الأحد الماضي.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة كفر الشيخ بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي السمتشفي والدفع بسيارات مطافي تحسباً لوقوع اشعال للنيران ناتجة عن هذالحادث.

وأنتقل ضباط قسم مركز شرطة الحامول والقيادات الأمنية التابعة للمحافظة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن هذه الحادثة والكشف عن ملابستها وجرى وضع حواجز حول المنزل ، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات،

وأكدت التقرير الطبي حول الحادث إلي إصابة 21 طالب في الثانوية العامة جراء هذا الحادث وجري نقلهم إلي مستشفى الحامول المركزى.



