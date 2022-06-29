انت الان تتابع خبر لمدة 24 ساعة – غلق كلى لنفق كارفور المعادى بسبب الضغط العالى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة بمرور القاهرة عن إغلاق غلق كلي لنفق كارفور المعادى فى الإتجاهين وذلك بسبب تنفيذ أعمال إزالة برج وأسلاك الضغط العالى المار أعلى نفق كارفور المعادى.

مواعيد غلق نفق كارفور المعادى

وأوضحت إدارة المرور أن عملية غلق الكلى لنفق كارفور المعادى لمدة 24 ساعة ابتـداء مـن الساعة الخامسة صباح اليوم الأربعاء الموافق 29/6/2021 حتي الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم على ان تكون مواعيد الأعمال على مدار 24ساعة .

تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية للسائقين

وأكدت الإدارة العامة للمرور انه جري وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأضافت إدارة المرور أنه سوف يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من تلك الأعمال مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بالطرق المؤدية لنفق كارفور المعادي منعا للزحام.

تقوم الدولة في الفترة الحالية بعملية إحلال وتجديد وإنشاء بنية تحيية علي أعلي مستوي في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية والتي تتضمن تطوير شبكة الطرق بالكامل التي تهلكت في الفترة الماضية والتي لم يتم عمل لها أي عمليات تجديد أو تطوير.