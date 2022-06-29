انت الان تتابع خبر عاجل – حقيقة منع دخول الأطفال دون السن القانوني الأهرامات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والآثار أن ما يجري تدوله حول انتشار حول قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات الموجودة داخل محافظة الجيزة.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن يُسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية بما فيها منطقة الأهرامات، شرط وجود رقابة عليهم سواء من أولياء الأمور أو مشرفي الرحلات المدرسية

وأضافت الوزارة أنه أنه يُطلب من كافة زوار المناطق الأثرية إظهار إثبات الشخصية قبل قطع التذكرة، وذلك ليتم احتساب قيمة التذكرة حسب سن الزائر أو تقدير من يتم إعفاؤهم من قيمة تذكرة الدخول إلي منطقة الأهرامات