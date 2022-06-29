انت الان تتابع خبر عاجل – الاسكان تعلن حقيقة تعديل شروط البناء الجديدة فى القاهرة الكبرى والمحافظات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار، حقيقة ما يتم تدوله في الآونة الأخيرة على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن لتعديل شروط البناء الجديدة فى القاهرة الكبرى والمحافظات، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الاسكان انه لن يتم تعديل الشروط الخاصة بالبناء الجديدة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك لأن هذه الشروط تعتبر أحد وسائل الضبط للبناء لاسيما فى المناطق التى شهدت عشوائية كبيرة خلال السنوات الماضية.

وكشفت الوزارة أن سوف يتم الإعلان عن إنشاء ثلاثة مدن جديدة خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد خلاف 14 مدينة جرى الانتهاء منها خلال 8 سنوات الماضية.